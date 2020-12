Orlen i PGNiG razem wybudują blok gazowy w Elektrowni Ostrołęka Alert

PKN Orlen pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Podpisana trójstronna umowa ma gwarantować PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 procent. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 roku który gwarantuje dostawy gazu do końca 2027 roku dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.

Będzie nowa spółka celowa z trzema partnerami

Orlen informuje jednocześnie, że w ramach realizacji budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazowej powołana zostanie nowa spółka, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie inwestycji. PKN Orlen i Energa łącznie będą w niej posiadać większościowy udział na poziomie 51 procent, a pozostałe 49 procent obejmie PGNiG. Zakres prac przewiduje budowę bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym oraz niezbędnej infrastruktury do jego funkcjonowania. Ważnym elementem umowy jest gotowość PGNiG w zakresie dostaw gazu ziemnego na potrzeby elektrowni w Ostrołęce do końca 2027 roku ma umożliwić jej funkcjonowanie. Pozwoli on przedłużyć istniejącą umowę o kolejne 5 lat, do 1 stycznia 2028 roku.

Strony zakładają realizację wszystkich przesłanek umożliwiających utworzenie nowej spółki, w tym pozyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych, do 30 czerwca 2021 roku. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki odpowiedniemu odrębnemu porozumieniu dotyczącemu podziału Elektrowni Ostrołęka (podmiot realizujący projekt Ostrołęka C), pomiędzy dotychczasowymi sponsorami projektu – Energą i Eneą – oraz samą spółką celową.

Porozumienie w sprawie kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni w technologii gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jeszcze w czerwcu tego roku, a we wrześniu br. chęć przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG.

Enea wycofuje się ze spółki

Zarząd Enei poinformował tego samego dnia, że rada nadzorcza podjęła decyzję w sprawie rezygnacji Enei z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku oraz uzgodnienia z Energą zasad rozliczenia kosztów realizacji projektu budowy bloku węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C. Plan rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego związany jest w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych GK Enea w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez Eneę i istniejących już aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których spółka jest pełnym właścicielem.

Opinie prezesów

– Pozyskanie partnera do budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce to kolejny krok przybliżający nas do rozpoczęcia tej ważnej inwestycji. Wpisuje się ona w założenia nowej strategii PKN Orlen do 2030 roku związane z niskoemisyjnością oraz zabezpieczeniem systemu elektroenergetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Dzięki pozyskaniu PGNiG jako partnera do projektu w Ostrołęce, mającego mocną pozycję na rynku gazu ziemnego, wchodzimy w kolejny etap inwestycji, przybliżając się do jej skutecznej realizacji. Jednocześnie zapewniliśmy bezpieczeństwo dostaw gazu, które są kluczowe dla niezakłóconej pracy naszych instalacji produkcyjnych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na gwarancję bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

– Współpraca PKN Orlen z PGNiG wnosi pozytywny impuls do transformacji polskiej energetyki w oparciu o niskoemisyjne paliwo przejściowe, jakim jest gaz ziemny – podkreśla Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. – Dla PGNiG to pewny i wieloletni odbiorca dużych wolumenów gazu, którego użycie w Ostrołęce, zamiast węgla, zminimalizuje przedostawanie się do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wydatnie zmniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych – dodaje.

PKN Orlen/PGNiG/Enea/Bartłomiej Sawicki