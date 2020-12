PKP Energetyka została nagrodzona za zrównoważony rozwój Alert

Źródło: PKP Energetyka

PKP Energetyka otrzymała srebrny medal EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz pierwszy wzięła udział w badaniu przeprowadzanym przez międzynarodową agencję, która zajmuje się ratingiem organizacji na całym świecie pod kątem odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości łańcucha dostaw.

Zrównoważony rozwój

Badanie zrównoważonego rozwoju przeprowadzone w PKP Energetyka uplasowało spółkę w 89. percentylu. Oznacza to, że działania firmy zostały ocenione lepiej niż 89 procent podmiotów na całym świecie, które również badane są przez EcoVadis.

W procesie certyfikacji, każda firma oceniana jest na skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech obszarów: środowisko (m.in. zużycie wody i energii, produkcja zanieczyszczeń, bioróżnorodność), działania społeczne (szkolenia pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog, dbałość o różnorodność), etyka (praktyki antykorupcyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami, cyberbezpieczeństwo) oraz łańcuch dostaw (nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawców).

– W tym roku zadebiutowaliśmy w badaniu EcoVadis i od razu nasze działania zostały wyróżnione srebrnym medalem. To duży powód do dumy dla całego zespołu i potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Działania PKP Energetyka w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu są także efektem współpracy i czerpania z globalnych praktyk funduszu CVC Capital Partners. Mamy wysoką motywację do działania i na pewno w przyszłym roku powalczymy o jeszcze wyższy wynik– mówi Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

PKP Energetyka podaje, że badanie to nie tylko ocena bieżących polityk firmy, ale także okazja do dyskusji z ekspertami EcoVadis. W ramach współpracy odbył się cykl spotkań, podczas których liderzy poszczególnych obszarów PKP Energetyka poznali rekomendowane kierunki działań, które pozwolą na prowadzenie biznesu w sposób jeszcze bardziej zrównoważony.

EcoVadis to międzynarodowa agencja, która zajmuje się oceną polityk korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.Unikatowa metodologia oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ze 155 krajów obejmuje ponad 198 kategorii zaopatrzenia oraz 21 wskaźników CSR – czytamy w informacji PKP Energetyka.

PKP Energetyka