Pogotowie strajkowe i ultimatum związkowców dla premiera w sprawie strategii energetycznej Alert

BiznesAlert.pl

Związki zawodowe górników są niezadowolone z owoców prac zespołu do spraw transformacji górnictwa i energetyki. Chcą udziału premiera w rozmowach i dają mu czas do 21 września. Nie akceptują nowego projektu strategii energetycznej.

Polska Agencja Prasowa donosi, że centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zdecydowały w poniedziałek o wznowieniu działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz ogłoszeniu pogotowia strajkowego w całym regionie. Związki uznały, że Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) oraz Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040 – strategia energetyczna) „są nie do zaakceptowania”, bo doprowadzą do likwidacji większości przemysłu na Śląsku i utraty setek tysięcy miejsc pracy.

Związkowcy chcą „podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań na rzecz zablokowania kolejnego zaostrzenia polityki klimatycznej UE” oraz „radykalnej przebudowy” PEP 2040, ze „szczególnym uwzględnieniem inwestycji w niskoemisyjną energetykę węglową”. Pismo związkowe zawiera postulat powrotu do koncepcji budowy bloku węglowego Elektrowni Ostrołęka C, która została zastąpiona pomysłem użycia bloku gazowego. Związkowcy chcieliby wykorzystania przy tym projekcie czystych technologii CCS oraz IGCC.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA – 14 września 2020 roku, godz. 14.30 – informacje o Elektrowni Ostrołęka C