Polacy rozmawiali z Czechami o gazociągu, który umożliwi im zakup LNG z gdańskiego terminala

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przyjęła delegację z Czech pod przewodnictwem ministra przemysłu i handlu Jozefa Síkeli. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy obydwoma krajami w zakresie energii jądrowej, gospodarki wodorowej, rewizja rynku energii elektrycznej oraz inwestycja gazociągu Stork II.

Spotkanie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z delegacją czeską. Fot. MKiŚ

Rozmowy z Czechami o atomie

W spotkaniu, które odbyło się 16 lutego 2023 roku, udział wzięli także pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger oraz wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. – Cieszymy się, że podczas niedawnej Rady Europejskiej premier Petr Fiala w odpowiedzi na list premiera Mateusza Morawieckiego wyraził gotowość do oceny ewentualnego udziału strony czeskiej w Projekcie FSRU w Gdańsku. Jestem przekonana, że dobra współpraca na poziomie ministrów ds. energii Polski i Czech będzie dobrym impulsem dla rozwoju całego sektora energetycznego, tak aby wzmacniać dynamikę przyszłych inwestycji, ich konkurencyjność oraz wpływ na bezpieczeństwo energetyczne całego regionu – powiedziała minister Anna Moskwa.

Gazociąg Stork II został anulowany w 2019 roku. Zakładał budowę nowego połączenia gazowego między Polską a Czechami o przepustowości 5 mld m sześc. Mógłby on posłużyć do dostaw LNG przez Polskę do Czech. Praga rozważa udział w polskim projekcie pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, który ma zacząć funkcjonować w 2026 roku. 15 lutego minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się z delegacją Słowacji, rozmowy również dotyczyły możliwości zakupu skroplonego gazu z gdańskiego FSRU, który trafiałby za południową granicę za pomocą uruchomionego w zeszłym roku Gazociągu Polska-Słowacja.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński