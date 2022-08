Polska może zwiększyć moc pływającego gazoportu FSRU z Czechami i Słowakami Alert

Minister klimatu i środowiska Polski poinformowała, że trwają rozmowy z Czechami i Słowakami o wspólnej rozbudowie przepustowości pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej, czyli jednostki FSRU.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Analizujemy ostateczną przepustowość terminala FSRU. Rozmawiamy ze stroną czeską i słowacką na poziomie operatorów systemu gazowego, by wypracować wspólny model i wtedy zwiększyć przepustowość tego terminala – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Senacie. – W Polsce planowany jest terminal FSRU, na dzisiaj w 2027 roku. Mówimy o 6 mld m sześc. Tę ostateczną przepustowość terminala analizujemy, bo spada zapotrzebowanie na gaz. Jednocześnie zwróciła się do nas strona słowacka i czeska; prowadzimy rozmowy głównie na poziomie operatorów systemu – naszego Gaz-Systemy, by wypracować wspólny model i wtedy zwiększyć przepustowość tego terminala.

BiznesAlert.pl jako pierwszy informował o możliwości zwiększenia przepustowości FSRU w Gdańsku z planowanych 6,1 mld m sześc. rocznie do nawet 12 mld w razie zainteresowania sąsiadów z Południa. Mówiła o tym minister Moskwa w wywiadzie dla BiznesAlert.pl. – Połączenia między naszymi krajami nie wystarczą do zaopatrzenia rynków czeskiego i słowackiego. Nasi operatorzy przesyłowi gazu rozmawiają na ten temat. Oba kraje są zainteresowane pływającym terminalem FSRU w Zatoce Gdańskiej. Do rozważenia są różne opcje. My mamy w planach FSRU o przepustowości 6 mld m sześc., ale zawsze można postawić tam drugi FSRU. Wtedy należy opłacić dwa statki, mając już nabrzeże i falochron. To jednak byłaby odpowiedzialność naszych sąsiadów – mówiła.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik