PGG rozważa zmiany w dystrybucji i sprzedaży węgla Alert

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej na ostatnim spotkaniu omówiła nowy kanał dystrybucji węgla. Prawdopodobne zmiany mogą objąć autoryzowanych pośredników sprzedaży.

fot. BiznesAlert.pl

Zmiana kanału dystrybucji i sprzedaży PGG

Polska Grupa Górnicza na ostatnim spotkaniu rady nadzorczej omówiła zmiany w sprzedaży węgla. Aktualnie Grupa ma trzy formy dystrybucji i jest to sprzedaż internetowa, bezpośrednio w kopalniach oraz przez autoryzowanych pośredników. Górnicze związki zawodowe nalegają aby zmienić ostatni kanał sprzedaży na sieć składów węgla spółki. Po spotkaniu zarządu PGG, śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała, że taka zmiana jest możliwa już w sierpniu tego roku. – 15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PGG SA. Omówiono bieżącą sytuację w kontekście zapotrzebowania na węgiel, ze szczególnym uwzględnieniem węgla opałowego dla gospodarstw domowych. Rada omówiła także zasady funkcjonowania kwalifikowanych dostawców węgla – sieci dystrybucji i sprzedaży, którą spółka będzie wdrażać – powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Jak dodał, nie podejmowano żadnych uchwał i nie potwierdzają podjęcia żadnej decyzji.

We wtorek, 14 czerwca, rząd przyjął projekt ustawy, który ma utrzymać cenę węgla za tonę w wysokości 996 złotych brutto. To zbliżona kwota, którą zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego trzeba było zapłacić za węgiel rok temu. Wsparcie ma zostać przeznaczone dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych odbiorców. Rząd przeznaczy na to 3 miliard złotych, a firmy które zdecydują się na sprzedaż w obniżonych cenach, uzyskają rekompensatę w wysokości 750 złotych brutto.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska