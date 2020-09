Związkowcy wzywają premiera. „Koszty reformy górnictwa spadną na załogi kopalni” Alert

BiznesAlert.pl

Związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej wzywają premiera na spotkanie w sprawie „dramatycznie złej sytuacji spółki”. – Głównym czynnikiem, który sprowadził PGG na skraj bankructwa, są błędne decyzje rządzących – przekonują.

List adresowany do premiera Mateusza Morawieckiego z drugiego września to apel o interwencję, bo związki zawodowe pracowników PGG źle oceniają postępy rozmów o reformie górnictwa w zespole do spraw transformacji tego sektora. Ich przebieg wskazuje zdaniem związków, że koszty transformacji spadną na pracowników PGG. – Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by – tak jak w roku 2015 – wszelkie ciężary związane z przekształceniami spółek węglowych spadły na załogi kopalń. To nie załogi blokują odbiór węgla przez spółki energetyczne, to nie załogi podejmowały decyzje o kierunkach rozwoju PGG, więc to nie załogi powinny być obarczane konsekwencjami tych działań – apelują autorzy listu.

Apelują o spotkanie z premierem i przypominają mu, że jest posłem wybranym w okręgu katowickim, w którym znajduje się dziewięć zakładów górniczych. Katowice goszczą Europejski Kongres Gospodarczy 2020, którego głównym tematem jest Europejski Zielony Ład oraz transformacja energetyczna.

Pod listem podpisali się szefowie wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej.

Wojciech Jakóbik