TGE i PKN Orlen zorganizowały warsztat o Rejestrach Gwarancji Pochodzenia Alert

CCGT Włocławek fot. Mariusz Marszałkowski

30 września odbyły się warsztaty pt. „Gwarancje pochodzenia jako element polityki środowiskowej UE. Wyzwania na rynku krajowym i europejskim” organizowane przez Towarową Giełdę Energii oraz PKN Orlen. Wśród zaproszonych dziennikarzy był również dziennikarz BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski.

Warsztaty odbywały się w ramach 6 edycji konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczącą handlu Rejestrami Gwarancji Pochodzenia z OZE oraz Kogeneracji przedstawioną przez dyrektora biura rejestrów TGE Marka Szałasa. W prezentacji przedstawiono główne założenia RGP, jej rozwój oraz perspektywy na najbliższe lata. W ostatnich trzech latach znacznie zwiększyła się liczba podmiotów wnioskujących o wpisanie do rejestru dotyczących pochodzenia energii elektrycznej z OZE.

W ramach rejestrów dotyczących źródeł kogeneracyjnych funkcjonuje 16 podmiotów, które mogą zaoferować ponad 4 TWh energii.

Kolejnym elementem warsztatów było przedstawienie planów rozwoju PKN Orlen dotyczących źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz w jaki sposób fuzja Energi oraz PKN Orlen wpłynie na synergię w portfelu wytwórczym energii elektrycznej obu spółek. Swoje prezentacje przedstawili Przemysław Garstka, kierownik działu technologii i bilansowania PKN Orlen oraz Krzysztof Kidawa, kierownik działu zgodności regulacyjnej energetyki PKN Orlen.

W prezentacji podkreślano istotę dołączenia Polski do Association of Issuing Bodies (AIB), która otworzyłaby możliwość m.in transgranicznego handlu gwarancjami pochodzenia, które pozwoliłyby polskim podmiotom zaangażowanym w wytwarzanie energii elektrycznej do handlu rejestrami z partnerami zagranicznymi. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami działania CCGT Włocławek oraz zwiedzić zakład.