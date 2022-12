Z Polski do Niemiec popłynie więcej ropy niż się spodziewano Alert

Rafineria Schwedt, zgodnie z embargiem na ropę rosyjską, zakończy dostawy z tego kierunku z początkiem roku. – Przez Naftoport w Gdańsku będą transportowane od stycznia 2-3 miliony ton ropy na potrzeby rafinerii w Schwedt – podaje regionalna gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ).

fot. Orlen Upstream

– To, co mamy teraz dzięki dostawom z Polski, to więcej niż początkowo sądziliśmy – powiedział landowy minister ds. gospodarki Jörg Steinbach.

Docelowo Niemcy chciałyby osiągnąć zaopatrzenie rafinerii rzędu 85 procent w skali roku. Port w Rostock i Naftoport w Gdańsku są obecnie w stanie od stycznia dostarczyć 70 procent ropy.

Strona niemiecka ma nadzieję, że współudziałowcy rafinerii, tacy jak Shell i Eni, zakontraktują dodatkowe ilości ropy z Kazachstanu. Z tym krajem, jak podaje MOZ, nie pertraktuje rząd federalny, jak było to w przypadku Polski, tylko same firmy starają się o zakup ropy. Wyniki tych rozmów nie są znane.

Z rozmowy, którą BiznesAlert.pl przeprowadził z pełnomocnikiem rządu federalnego ds. Rafinerii Schwedt Michaelem Kellnerem wynika jednak, że we wcześniejszych pertraktacjach z Kazachstanem brali udział także przedstawiciele rządu niemieckiego.

Aleksandra Fedorska