Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu Alert

Fot. BiznesAlert.pl

Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania ministra klimatu Michała Kurtyki z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec. Rozmowy odbyły się 11 września 2020 roku w Warszawie.

Możliwość wdrożenia

Ministerstwo podaje, że Polska wyraziła zrozumienie dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku jako wspólnego dla UE, jednocześnie zaznaczając, że z racji punktu startu naszego kraju w dążeniu do jego realizacji, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia. – Akceptując ambitne plany, konieczne jest upewnienie się, że są one faktycznie możliwe do wdrożenia- zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Kurtyka podkreślił, że podwyższając cel redukcji CO2, warto rozważyć reformę EU ETS – tak by zanieczyszczające państwa płaciły za swoje emisje, a pozyskane w ten sposób środki były przeznaczane na finansowanie nowych projektów, mających na celu ograniczanie emisji.

W trakcie rozmów zostały poruszone kwestie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. – Różnice między państwami członkowskimi pod względem wysiłków niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej są nadal ogromne. Skuteczna transformacja energetyczno-klimatyczna wymaga akceptacji społecznej – podkreślał minister.

Ministerstwo zaznacza, że nawiązując do obecnej sytuacji dotyczącej kryzysu pandemii i konieczności ożywienia gospodarek, omówione zostały też kwestie uzupełnienia się głównych priorytetów rewitalizacyjnych czyli zielonej transformacji i cyfryzacji. Aktualna sytuacja kryzysowa, o ile zarządzana w odpowiedni sposób, powinna zmienić nasze modele biznesowe i wzorce konsumpcji, tym samym pozytywnie wpływając na kwestie środowiskowe.

Ministerstwo klimatu/Jędrzej Stachura