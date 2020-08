Polska chce odejść od węgla w sektorze komunalno–bytowym w 2040 roku Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

Kamień węgielny

W tym roku w okresie walki z koronawirusem została przyjęta tarcza antykryzysowa. Budowę i przyłączenie projektów OZE, które wygrały ostatnie aukcje, udało się wydłużyć o rok. Istniało niebezpieczeństwo, że mogły mieć problemy z realizacją na czas – powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas konferencji PSEW 2020. Jego zdaniem porozumienie sektorowe dotyczące morskiej energetyki wiatrowej na wzór Wielkiej Brytanii, które zostało zawarte pierwszego lipca, ma być kamieniem węgielnym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Odejście od węgla w sektorze komunalno–bytowym do 2040 roku

Hanna Uhl z departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w ministerstwie rozwoju powiedziała, że nikt już nie neguje, iż rozwój OZE to właściwy kierunek rozwoju. Pytanie, jak to teraz efektywnie i odpowiedzialnie realizować. – Polska gospodarka potrzebuje własnego tempa dojścia do neutralności klimatycznej. Wymaga to pracy całego rządu. Pojawia się termin sprawiedliwej transformacji, a to nie oznacza odkładania tematu, ale ochronę grup społecznych, rozwiązań, które pozwolą im adaptować się do zmian – powiedziała.

Dodała, że nowe, efektywne źródła energii nie mogą doprowadzić do utraty szans innych grup społecznych. Pojawiają się więc pytania o górnictwo, i ten sektor potrzebuje odpowiedzi. – Ważny jest także sektor komunalno-bytowy. Tym zajmuje się nasz resort. Chcemy, aby węgiel zniknął z tego sektora do 2040 roku. Myślę, że w tym zagadnieniu jest już zgoda wewnątrz rządu. W zakresie wyzwań, które niesie za sobą to wyzwanie, wiąże się z dostosowaniem sieci energetycznych, systemów grzewczych. Razem z NCBiR ruszyliśmy z konkursem dotyczącym wdrażania transformacji energetycznej wśród firm. Ruszył w tym zakresie konkurs z łączną pulą 200 mln zł – wskazała.

Atom? Nie może i nie będzie dyskryminował OZE

Dodała także kilka zdań o energetyce jądrowej. – Atom nie oznacza wypierania OZE. Przykład Francji pokazuje trudności, które powoduje zbyt duży udział atom. Chcę zapewnić, że w polskich strategiach energetycznych, kiedy pojawi się atom, to będzie on komplementarny wobec OZE, a nie konkurujący – powiedziała.

