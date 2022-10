PEJ debatuje z samorządami o inwestycjach w infrastrukturę w ramach budowy elektrowni jądrowej Alert

Szóstego października w starostwie powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Elektrowni Jądrowej (PEJ) wraz władzami samorządowymi. Podczas spotkania omówiono prace związane z projektem budowy elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz dalszą współpracę z przedstawicielami mieszkańców regionu

PEJ chce mieć wkład w lokalną infrastrukturę

W trakcie spotkania omówiono zarówno aktualny status projektu elektrowni jądrowej, jak i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycjami. Dyskutowano także o zaawansowaniu prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PEJ, wicemarszałek województwa pomorskiego, a także władze samorządowe zainteresowanych miast i gmin.

Skorzystają lokalne firmy

– Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy z lokalnymi samorządami, jesteśmy na bieżąco informowani o postępach prac i planowanych działaniach związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. Szczególnie interesuje nas kwestia infrastruktury towarzyszącej, która musi powstać w związku z tą inwestycją. Zależy nam, aby udział w tym miały również lokalne firmy, ponieważ wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

To trzecie spotkanie w takiej formule, które zorganizowano. Ostatnio, 28 września w Choczewie odbyło się posiedzenie grupy roboczej w celu prowadzenia szczegółowych ustaleń w temacie współpracy przy budowie elektrowni na Pomorzu. W trakcie spotkania rozmawiano o statusie inwestycji i związanych z nią działaniach planowanych do realizacji oraz dyskutowano nad szczegółowymi rozwiązaniami infrastruktury towarzyszącej.

– Powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu wiąże się m.in. z rozwojem szeregu elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej tej inwestycji. Udział samorządu, który najlepiej zna swój region i jego potrzeby, jest dla nas bardzo istotna – podkreśla Joanna Szostek, odpowiedzialna w PEJ za komunikację i relacje z otoczeniem.

Lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo została wskazana na podstawie bardzo szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prowadzonych od 2017 roku. Badania te wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców. 26 września 2022 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawnioskowała do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o uzyskanie opinii z zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych. Elektrownia ma składać się z sześciu bloków o mocy do dziewięciu GW. Pierwszy reaktor ma zostać uruchomiony w 2033 roku. Kolejne będą oddawane do użytku około co trzy lata do 2043 roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Wojciech Gryczka