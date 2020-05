Perzyński: Od kogo Polska mogłaby się uczyć polityki wodnej? Środowisko

Rzeka Wisła. Źródło: Pixabay

Słodka woda stanowi zaledwie 2,5 procent wody na Ziemi, dlatego jej właściwe zagospodarowanie jest zadaniem tak ważnym. Większość z zasobów wody słodkiej jest przedmiotem polityki wodnej poszczególnych państw, dlatego warto się zastanowić dlaczego wielu z nich, w tym Polsce, grozi susza, jak jej zapobiec dzięki narzędziom polityki wodnej, oraz jak poradziły sobie z tym inne kraje – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

Problem z zasobami wody

Dla mieszkańców Europy problem braku dostępu do wody jest dosyć odległy, ale to oznaka wielkiego luksusu – na świecie miliony ludzi na co dzień muszą się z tym mierzyć. Postępujące zmiany klimatu sprawiają jednak, że kwestia ta w coraz większym stopniu dotyczy nas samych, przede wszystkim w kontekście przedłużających się okresów suszy czy małych opadów. Coraz częściej mówi się o opadających poziomach wody w rzekach i jeziorach czy wysychaniu terenów podmokłych, co jest zabójcze dla żyjącej tam flory i fauny. Prognoza na przyszłe lata jest raczej pesymistyczna; zmiany klimatu będą postępować, co poskutkuje jeszcze bardziej dotkliwymi suszami. Polska jako kraj z jednym z najgorszych współczynników wody pitnej przypadającej na jednego mieszkańca w Unii Europejskiej powinna przyjrzeć się własnym błędom i zaniechaniom i zobaczyć jak z tym problemem radzą sobie najlepsi.

Szwajcaria: wyborcy rządzą zasobami