Polski rząd nie chce unijnego zakazu nowych silników spalinowych od 2035 roku

Stanowisko polskiego rządu w sprawie rezygnacji z samochodów spalinowych w państwach Unii Europejskiej od 2035 roku jest negatywne, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Zapowiedział budowę koalicji z innymi państwami m.in. z Czechami, by zablokować bądź przesunąć w czasie zaproponowane przez Komisję rozwiązania, które mają być teraz negocjowane z państwami Unii.

Fot. Wikimedia Commons

Silniki spalinowe w Unii Europejskiej

– Chciałbym wyraźnie podkreślić, że stanowisko polskiego rządu jest negatywne. Pan premier Mateusz Morawiecki oraz pani minister Anna Moskwa prowadzili w ostatnim czasie rozmowy w zakresie budowania koalicji państw, które będą przeciw temu – powiedział Muller w TVP Info, pytany o stanowisko rządu ws. propozycji całkowitej rezygnacji z samochodów spalinowych.

Rozmowy takie prowadzone były m.in. z rządem Czech. – Między innymi z rządem czeskim mieliśmy ostatnio konsultacje międzyrządowe; umówiliśmy się z Czechami, że będziemy wspólnie przeciw temu mechanizmowi i stanowisko polskiego rządu będzie tu krytyczne – dodał. Przypomniał, że na przyszłe półrocze prezydencję w Unii Europejskiej przejmują Czesi. – Więc liczymy na to, że też będą takie działania prowadzili, aby to zablokować, przesunąć w czasie – wskazał.

Na początku czerwca br. Parlament Europejski przegłosował stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi w tej sprawie. Eurodeputowani poparli propozycję Komisji, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach (cel dla całej floty UE, aby zmniejszyć emisje wytwarzane przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o sto procent w porównaniu z 2021). Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50 procent dla samochodów dostawczych.

