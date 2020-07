Propozycja radykalnej redukcji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowym budżecie UE

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

Fundusz odbudowy opiewający na 750 mld euro, ale 390 mld euro zamiast 500 w dotacjach – taką propozycję przekazał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Są cięcia w rolnictwie, wydatkach na transformację energetyczną oraz funduszach na spójność – donosi PAP

Szef Rady Europejskiej radykalnie zmniejszył dodatkowe środki na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zamiast 30 mld euro w funduszu odbudowy będą one wynosić 10 mld euro. To duża strata Polski, bo nasz kraj ma być największym odbiorcą tych pieniędzy.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji (fundusz będzie jego częścią) ma być finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu. W założeniu KE ma to być dźwignią pozyskania ogromnych środków finansowych, aby wesprzeć przemiany na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Pieniądze mają być kierowane do regionów najbardziej dotkniętych transformacją.