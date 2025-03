Polski Holding Nieruchomosci ogłasza strategię do 2030 roku. Ma zrewolucjonizować rynek

W marcu 2025 roku Polski Holding Nieruchomości (PHN), państwowa grupa kapitałowa, ogłosiła strategię „Nowy start” na lata 2025–2030, która ma na celu transformację sektora nieruchomości w Polsce poprzez wprowadzenie rynku najmu instytucjonalnego (Private Rented Sector, PRS) jako zupełnie nowego elementu działalności. Strategia opiera się na czterech filarach: Development, Najem, Budowlany i PRS, z ambitnym planem oddania w najem instytucjonalny ponad 30 000 m² powierzchni do 2030 roku.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zaprezentował strategię „Nowy start” na lata 2025–2030, która ma na celu dynamiczny rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku nieruchomości w Polsce. Jak podaje Business Insider Polska w artykule z 12 marca 2025 roku, strategia opiera się na czterech filarach: Development (rozwój projektów mieszkaniowych i komercyjnych), Najem (optymalizacja istniejących zasobów najmu), Budowlany (wykorzystanie potencjału spółek budowlanych, takich jak PBDiM Mińsk Mazowiecki) oraz nowy element – rynek najmu instytucjonalnego (PRS). Prezes PHN, Marek Gołdyn, cytowany przez Business Insider, podkreślił: „Wprowadzenie PRS to przełom – odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, profesjonalnie zarządzane mieszkania na wynajem, co zmienia model funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce”.

Rynek najmu instytucjonalnego (PRS) jest nowością w portfolio PHN i ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkaniowych Polaków, szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław, gdzie w 2024 roku deficyt mieszkań wynosił około 2 miliony jednostek (dane GUS). W ramach strategii PHN planuje oddać w najem instytucjonalny ponad 30 000 m² powierzchni mieszkaniowej do 2030 roku, co obejmuje budowę nowych osiedli, takich jak kompleks mieszkaniowy w Warszawie o powierzchni 15 000 m², oraz modernizację istniejących zasobów, np. w Gdańsku, gdzie w 2025 roku rozpoczęto prace nad obiektem o powierzchni 5 000 m². W marcu 2025 roku firma szacuje, że inwestycje w PRS przyniosą 500 milionów złotych przychodów rocznie do 2030 roku, co stanowi 20 procent całkowitych przychodów PHN (dane PHN, 2025).

Pozostałe filary strategii również odgrywają kluczową rolę. W obszarze Development PHN planuje rozwijać projekty komercyjne, takie jak biurowce w Warszawie i centra logistyczne w regionie łódzkim, z łączną powierzchnią 100 000 m² do 2030 roku. W segmencie Najem firma chce zoptymalizować istniejące zasoby, zwiększając ich wykorzystanie o 15 procent (dane PHN, 2024), co może przynieść dodatkowe 200 milionów złotych rocznie. Filar Budowlany, oparty na spółkach budowlanych, takich jak PBDiM, ma wspierać realizację inwestycji, tworząc tysiąc nowych miejsc pracy do 2028 roku (dane PHN, 2025). Strategia zakłada również zieloną transformację, redukcję emisji CO2 o 42 procent do 2030 roku i inwestycje w fotowoltaikę oraz sztuczną inteligencję w zarządzaniu nieruchomościami.

