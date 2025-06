Polskie wiatraki na Bałtyku gotowe do aukcji. Jest wniosek do URE

Equinor i Polenergia złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o prekwalifikację projektu Bałtyk 1 do udziału w pierwszej aukcji offshore. To jedna z trzech planowanych przez konsorcjum farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Przetarg, zaplanowany na koniec grudnia 2025 roku, pozwoli wyłonić projekty oferujące najkorzystniejsze ceny sprzedaży energii.

Equinor i Polenergia, działające w ramach spółki joint venture, złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o prekwalifikację projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 do udziału w pierwszej w Polsce aukcji offshore planowanej na koniec 2025 roku – informuje biuro prasowe projektów Bałtyk.

Energia z offshore w korzystnej cenie?

Wniosek prekwalifikacyjny został złożony w dniu ogłoszenia przez prezesa URE terminu aukcji na 17 grudnia 2025 roku. Aukcja będzie miała charakter konkurencyjny i pozwoli wyłonić projekty oferujące najkorzystniejsze ceny sprzedaży energii w systemie wsparcia rozliczanego przez 25 lat poprzez kontrakt różnicowy.

– Pozwoli to zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dla odbiorców końcowych, niezależnie od wahań cen na rynku energii. Maksymalna cena została wcześniej ustalona przez minister klimatu i środowiska, a oferenci będą licytować w dół. Warunkiem udziału w aukcji jest pozytywne przejście procesu prekwalifikacyjnego prowadzonego przez URE – czytamy w komunikacie.

Mapa projektów morskich Equinor i Polenergii. Grafika: Bałtyk123

Projekt morskiej farmy wiatrowej Bałyk 1 uzyskał decyzję środowiskową, pozwolenie na wnoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (tzw. PSZW) oraz umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej zawartą z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. To instalacja o mocy do 1560 MW, zlokalizowana na Ławicy Środkowej, około 81 kilometrów od wybrzeża. Na miejscu zostaną zamontowane 104 turbiny, które według szacunków zaspokoją zapotrzebowanie dwóch milionów gospodarstw domowych.

Equinor / Polenergia / Jędrzej Stachura