Rozmowy o porozumieniu naftowym OPEC+ mają się odbyć w weekend

Agencja Bloomberg przekonuje, że szczyt online sygnatariuszy porozumienia naftowego OPEC+ odbędzie się szóstego czerwca. Data została ustalona po tym, jak Arabia Saudyjska i Rosja przekonały kraje niewypełniające cięć do ich przestrzegania.

Bloomberg ustalił, że Moskwa i Rijad zdołały przekonać Angolę, Irak, Kazachstan i Nigerię do wdrożenia cięć, które w sumie powinny wynieść w maju i czerwcu 9,7 mln baryłek dziennie. Irak zrealizował to zobowiązanie w maju w połowie. Spór o realizację cięć uniemożliwił szybsze spotkanie, które miało zostać przeniesione z 9-10 na 4-5 czerwca.

Chociaż kraje układu rozmawiają o możliwości przedłużenia największych cięć poza maj i czerwiec, to Irakowi będzie ciężko przyjąć nowe zobowiązania. Póki co porozumienie zakłada, że od lipca do końca 2020 roku cięcia spadną do 7,6 mln baryłek dziennie, a od stycznia 2021 do kwietnia 2022 roku – do 5,6 mln.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik