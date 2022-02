Port instalacyjny morskich farm wiatrowych ma jednak stanąć w Gdańsku Alert

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Polacy mają jednak budować port instalacyjny morskich farm wiatrowych w Gdańsku, a nie w Gdyni. To potwierdzenie informacji BiznesAlert.pl z początku lutego.

– W dniu 11 lutego 2022 roku, Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie – to jest do dnia pierwszego czerwca 2025 roku – czytamy na stronach rządu.

– Jak wskazał Minister Aktywów Państwowych, uzasadnieniem wniosku o zmianę uchwały są uzgodnienia poczynione przez spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za realizację ponad 60% planowanych w Polsce inwestycji offshore wind, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PKN ORLEN S.A., ich spółki zależne oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co do wskazania portu zewnętrznego w Gdańsku, jako portu spełniającego wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwalającego na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W związku z powyższym, nastąpiła konieczność dokonania zmiany uchwały Rady Ministrów, celem wykonania postanowień ww. porozumienia – czytamy na stronach Kancelarii Premiera.

Okazuje się, że Gdynia brana pierwotnie pod uwagę się nie nadaje. – Projekt przewiduje – zgodnie z wnioskiem Ministra Aktywów Państwowych – zmianę w zakresie uznania jako lokalizacji terminala instalacyjnego Portu Gdańsk, wskazując również, zgodnie z ww. ustaleniami, że terminal ten powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami) – czytamy. – Ponadto, wskazano, iż Rada Ministrów upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do monitorowania postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w terminie do dnia pierwszego czerwca 2025 roku. Nowy termin wynika ze wspomnianych wyżej ustaleń poczynionych przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

– Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, proponuje się, by rola Ministra Infrastruktury, jako ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej polegała na monitorowaniu postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w zakładanym przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów terminie – czytamy dalej.

Uchwała w tej sprawie ma zostać przyjęta w pierwszym kwartale 2022 roku.

BiznesAlert.pl informował o zamianie Gdyni na Gdańsk na początku lutego 2022 roku.

Wojciech Jakóbik