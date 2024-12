Projekt noweli specustawy jądrowej wprowadza pojęcie wstępnych robót budowlanych.

W uzasadnieniu do projektu poinformowano, że wymienione prace przygotowawcze są możliwe do wykonania w oparciu o odrębną decyzję, jaką jest pozwolenie na prace przygotowawcze. Projekt wprowadza więc w specustawie jądrowej nową instytucję – pozwolenie na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

Rozwiązania usprawniające proces budowy elektrowni jądrowych znalazły się w projekcie nowelizacji specustawy jądrowej, opublikowanym w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dokument wprowadza m.in. pozwolenie na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. W środę dokument ukazał się na stronie RCL.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu planowana nowelizacja ma na celu poprawę efektywności procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczącego obiektów energetyki jądrowej, którego złożoność – jak podkreślono – jest „niezwykle wysoka”. W projekcie zaproponowano zwiększenie możliwości etapowania inwestycji w zakresie tych obiektów. Chodzi o to – wskazano w uzasadnieniu – aby można było wykonywać części prac, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w oderwaniu od innych planowanych obiektów lub ich części wchodzących w skład obiektów energetyki jądrowej.

– Wprowadzenie rozwiązań prawnych w tym zakresie przyniesie korzyść dla sprawności procesu powstawania obiektów energetyki jądrowej, w tym elektrowni jądrowych, w Rzeczypospolitej Polskiej, który – jak wynika z doświadczeń międzynarodowych – obarczony jest dużym ryzykiem opóźnień – podkreślono w uzasadnieniu.

Nowe przepisy mają skrócić czas budowy atomu

Zwrócono uwagę, że długi okres przygotowania oraz akceptacji przez właściwe organy kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji całego obiektu energetyki jądrowej może być wykorzystany do prowadzenia mniej skomplikowanych prac, do pewnego stopnia niezależnych od określenia szczegółów technicznych inwestycji. Zaznaczono bowiem, że szczegóły techniczne zostaną dopracowane lub zaakceptowane w procedurze administracyjnej na późniejszym etapie.

Poinformowano, że katalog możliwych do wykonywania przez inwestora prac obejmuje: prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, budowę tymczasowego ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, inne prac niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego, rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Pozwolenie na wstępne roboty budowlane

W uzasadnieniu do projektu poinformowano, że wymienione prace przygotowawcze są możliwe do wykonania w oparciu o odrębną decyzję, jaką jest pozwolenie na prace przygotowawcze. Projekt wprowadza więc w specustawie jądrowej nową instytucję – pozwolenie na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

Zgodnie z uzasadnieniem, w zakresie, w jakim prace objęte wnioskiem inwestora nie będą istotne z perspektywy organu dozoru jądrowego (sklasyfikowane jako niewymagające zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) nazwane „podstawowymi wstępnymi robotami budowlanymi”), na wniosek inwestora prowadzone będzie jedno postępowanie w sprawie wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (wojewodę) pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

W przypadku prac istotnych z perspektywy organu dozoru jądrowego (sklasyfikowanych jako wymagające zezwolenia prezesa PAA, nazwanych „kwalifikowanymi wstępnymi robotami budowlanymi”), wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych będzie musiało być poprzedzone decyzją o zezwoleniu w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych, wydawaną przez prezesa PAA.

Nowela uszczegóławia pojęcie „wstępnych robót”

W projekcie wskazano również, że część prac, które mogą być kwalifikowane jako wstępne roboty budowlane, zostanie wprost wskazana w ustawie oraz przyporządkowana do odpowiedniej kategorii: podstawowych wstępnych robót budowlanych albo kwalifikowanych wstępnych robót budowlanych.

Ponadto inwestor będzie mógł wystąpić do prezesa PAA z wnioskiem o wydanie opinii, czy określone, niewymienione wprost w ustawie, prace są wstępnymi robotami budowlanymi, a jeśli tak, to do której kategorii (podstawowe czy kwalifikowane wstępne roboty budowlane) należy je zaliczyć.

W przypadku uznania prac za kwalifikowane wstępne roboty budowlane – niezależnie od tego, czy taka kwalifikacja zostanie dokonana w ustawie czy w opinii prezesa PAA – uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu zezwolenia prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych.

W projekcie uregulowano tryb występowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych, opinii Prezesa PAA.

Projekt przewiduje, że zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Biznes Alert / PAP