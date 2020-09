Premier powołał pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa Alert

Kominy w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert.pl

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ustanawiające pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Równocześnie zostało zlikwidowane stanowisko pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znalazły się trzy rozporządzenia premiera, ustanawiające pełnomocnika ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Kolejne dwa dotyczą zniesienia stanowisk pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Premier je podpisał w czwartek, a weszły ono w życie w piątek.

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnik ma rangę sekretarza stanu w ministerstwie aktywów państwowych. Do jego zadań ma należeć:

przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego;

inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z koncepcji, o której mowa;

opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa,przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

Pełnomocnik, w porozumieniu ze swym ministrem, może:

wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;

przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

Pełnomocnik, może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski.

W innym rozporządzeniu premier Morawiecki zniósł stanowisko pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jako powód podał ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie zadania pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego poprawi koordynację działań w obszarze działalności spółek energetycznych i sektora górnictwa węglowego na poziomie struktur rządowych, a tym samym przyspieszy działania w przedmiotowym obszarze.

Drogą innych dwóch rozporządzeń premier Morawiecki zniósł stanowisko pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Jako powód podał ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie zadania pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa. – Ministerstwo aktywów państwowych intensyfikuje prace nad strategią zmierzającą do transformacji sektora energetycznego i wydobywczego. W tym celu powołany zostanie Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie także część zadań Pełnomocnika w zakresie sektora energetyki i górnictwa węglowego. W związku ze zmianą priorytetów w działaniach Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz zmniejszeniem roli Pełnomocnika zasadne jest zniesienie tej funkcji – czytamy z kolei w rozporządzeniu dotyczącym zniesienia pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państw.

Ministerstwo aktywów państwowych zapowiedziało, że funkcję pełnomocnika ds. energetyki i górnictwa będzie pełnił wiceminister aktywów państwowych, Artur Soboń.

Bartłomiej Sawicki