Prezes PGE rozmawiał z europejską komisarz ds. energii o transformacji polskiego ciepłownictwa

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski i europejska komisarz ds. energii Kadri Simson. Źródło: Twitter/PGE

W kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Polskiej Grupy Energetycznej spotkał się z europejską komisarz ds. energii Kadri Simson. Rozmowa dotyczyła wyzwań dla polskiego ciepłownictwa w kontekście pakietu Fit For 55.

– Dekarbonizacja ciepłownictwa to istotny element polskiej ścieżki transformacji. Jako liderowi ciepłownictwa w Polsce zależy nam aby postulaty dotyczące zmian #Fitfor55 były słyszalne w Unii Europejskiej – czytamy na Twitterze Polskiej Grupy Energetycznej. Tematami rozmowy były zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz wysokosprawnej kogeneracji.

– To ważne, żeby usłyszeć poglądy lokalnych uczestników rynku energetycznego i dowiedzieć się więcej o problematycznych obszarach – napisała na swoim profilu na Twitterze Kadri Simson.

Meeting with Wojciech Dąbrowski, Chairman of the @Grupa_PGE in #Poland🇵🇱

Important to hear the views of the local #energy sector participants & to learn more of different problem areas. #EnergyTourEU🇪🇺⚡️ pic.twitter.com/ZUV4oYaY07

— Kadri Simson (@KadriSimson) April 25, 2022