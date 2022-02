Prezydent podpisał nowelę ustawy o OZE, która usprawni realizację projektów fotowoltaicznych Alert

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE dotyczącą gminnych projektów fotowoltaicznych. Zmiany mają umożliwić samorządom terytorialnym dokończenie rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

– Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Nowelizacja dodaje do ustawy o odnawialnych źródłach energii przepis, który przewiduje, że osoba (prosument energii odnawialnej), która do 31 marca 2022 roku zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 roku złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustowym.

– Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia – czytamy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku – podała Kancelaria Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta RP/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura