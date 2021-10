Problemy z siecią we Frankfurcie nad Menem Alert

W pojedynczych dzielnicach Frankfurtu we wtorek 27 października zabrakło prądu. Chodziło o blisko 11 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie doszło do blackoutu także w niedaleko od Frankfurtu położonego miasta Offenbach. Powodem była usterka techniczna w podstacji Höchst, w której skutek doszło do pożaru.

Podstacje stają się w Niemczech coraz większym problemem. Niedawno doszło do blackoutu spowodowanego problemem w podstacji także w Dreźnie. We Frankfurcie problem ten jest jednak jeszcze bardziej skomplikowany. Podstacja w Höchst, która uchodzi za przestarzałą, ma specyficzne dodatkowe obciążenia, dlatego była już w zeszłym roku powodem problemów tej metropolii z prądem. Obecnie podstacja, którą zbudowano w latach 80., poddana jest modernizacji, ale ten proces będzie trwał do końca następnego roku.

Frankfurt nad Menem jest “niemiecką stolicą centrów danych”, które potrzebują olbrzymie ilości prądu. We Frankfurcie ich zapotrzebowanie wynosi 20 procent zużycia energii elektrycznej całej aglomeracji miejskiej.

Niemiecka Federalna Agencja ds. sieci utrzymuje, że transformacja w sektorze energetycznym i coraz większa decentralizacja mocy produkcyjnych w dalszym ciągu nie mają negatywnego wpływu na jakość zaopatrzenia.

Aleksandra Fedorska