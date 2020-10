GUS: Polska produkuje mniej ropy naftowej. Wydobycie gazu ziemnego wzrosło Alert

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wydobycie gazu ziemnego w Polsce wzrosło we wrześniu o 0,4 procent rok do roku, do poziomu 388 mln m sześc. W porównaniu do sierpnia, produkcja spadła o 13,7 procent.

Spadek produkcji

Produkcja olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła we wrześniu 2020 roku o 13,8 procent rok do roku i o 43,2 procent w ujęciu miesięcznym, do 40,7 tys. ton.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku został odnotowany wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 6,4 procent rok do roku, do 4,15 mld m sześc. W tym czasie produkcja olejów ropy naftowej i tych otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 576 tys. ton, spadając o 5,9 procent rok do roku.

ISBnews/Jędrzej Stachura