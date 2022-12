Przy nowych taryfach na energię inflacja w lutym wyniesie do 21 procent Alert

Ekonomiści mBanku szacują, że uwzględniając zatwierdzone w sobotę taryfy i stawki dystrybucyjne dla gazu i energii elektrycznej, można oczekiwać, że inflacja osiągnie swój szczyt w lutym na poziomie 20-21 procent r/r.

Taryfy na energię a inflacja

– Ceny gazu dla gospodarstw domowych w ujęciu netto nie ulegają zmianie. Biorąc jednak pod uwagę zmianę VAT z 0 do 23 procent, podwyżka rachunku brutto to właśnie 23 procent. Program osłonowy w postaci zwrotów VAT nieco ujmie z tej kwoty, ale trudno policzyć ile oraz stwierdzić, jak potraktuje to GUS – czytamy w raporcie dziennym banku.

W przypadku energii elektrycznej gospodarstwa domowe do zużycia 2kWh rocznie (to mediana) zapłacą tyle, co w ubiegłym roku netto (+18 procent brutto z uwagi na zmianę VAT z 5 procent do 23 procent). Zużycie powyżej 2kWh będzie penalizowane wzrostem rachunku netto o około 60 procent (plus zmiana VAT, co daje około 87 procent). Biorąc pod uwagę strukturę zużycia, średni wzrost rachunku wyniesie około 30 procent (brutto). Część gospodarstw domowych kwalifikować będzie się do niższych cen, stąd również 30 procent należy traktować jako górną granicę zmiany na potrzeby badania wpływu zmian cen na inflację CPI. Przy takich cenach szczyt inflacji w 2023 roku (luty) w przedziale 20-21 procent. Podkreślmy jednak, że wysokość szczytu nie ma znaczenia i kluczowe będzie tempo opadania inflacji oraz perspektywa osiągnięcia celu – podkreślili analitycy.

Prezes URE zatwierdził w sobotę taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG), a także taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) ub. tygodniu, inflacja konsumencka wyniosła 17,5 procent w ujęciu rocznym w listopadzie 2022 roku.

mBank/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński