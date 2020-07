PSE współpracują z lokalnymi samorządami w walce z koronawirusem Alert

Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom regionów, w których znajdują się lub powstają linie najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne.

Szybka reakcja

– Wyjątkowa sytuacja wymagała niestandardowych, zróżnicowanych działań. Dzięki stałemu dialogowi prowadzonemu z partnerami społecznymi mogliśmy szybko reagować na pojawiające się potrzeby związane z pandemią – wyjaśnia Ada Konczalska, dyrektor departamentu komunikacji PSE.

Firma wykorzystała doświadczenie z organizacji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, w ramach którego samorządy i organizacje pozarządowe mogły w zeszłym roku zgłaszać pomysły projektów przynoszących długotrwały i pozytywny skutek na rzecz okolicy. W ten sposób udało się zrealizować projekty edukacyjne, sportowe i infrastrukturalne w 76 gminach. Z ich efektów korzysta dziś ponad 110 tys. osób.

PSE zaznaczają, że pandemia zmieniła jednak priorytety – stały się nimi ochrona zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców. – Dlatego zmieniliśmy formułę „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Teraz wnioski można składać przez cały rok, a na dofinansowanie mogą liczyć także projekty pomagające w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wspierające walkę ze skutkami pandemii – wyjaśnia Ada Konczalska.

Sprzęt szpitalny

PSE pomogły także szpitalom, przekazując im darowizny pieniężne i rzeczowe. Wraz z rozwojem pandemii zmieniały się potrzeby lekarzy i służb medycznych, a decydującym czynnikiem był czas potrzebny na dostarczenie sprzętu. Dlatego PSE współpracowały z ministerstwem aktywów państwowych i ministerstwem zdrowia, dzięki czemu pomoc była skoordynowana i trafiała tam, gdzie była najbardziej potrzebna.

PSE sfinansowały m.in. zakup specjalistycznego samochodu do przewozu próbek oraz izolatorów RNA dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, co pozwoliło na przyspieszenie prowadzenia badań u pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zostały wyposażone w respiratory i inny specjalistyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia do dezynfekcji.

W ramach akcji #WdzięczniMedykom, PSE rozpoczęły także współpracę z Caritas Polska – największą organizacją dobroczynną, prowadzącą działalność na terenie całego kraju. Darowizny pozwolą na sfinansowanie specjalistycznego sprzętu medycznego dla placówek ochrony zdrowia, które znajdują się w gminach i powiatach, gdzie istnieje lub powstaje infrastruktura elektroenergetyczna należąca do PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura