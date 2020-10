Nowa linia elektroenergetyczna na potrzeby wyprowadzenia mocy z offshore jest gotowa Alert

Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By było to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć przesyłową. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o ukończeniu nowej linii przesyłowej 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem. Linia ta ma pomóc w przesyle energii elektrycznej pochodzącej z morskich farm wiatrowych na południe kraju. Na Pomorzu trwają też kolejne inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Nowa linia

Budowa ciągu linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia, wraz z towarzyszącymi jej stacjami elektroenergetycznymi, trwała ponad sześć lat i kosztowała blisko 760 mln zł. Ponad 230 mln zł z tej sumy pochodzi z europejskiego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Linia pozytywnie przeszła już próby obciążeniowe i stała się ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

– Inwestycje PSE na Pomorzu mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. To właśnie dzięki nowym liniom najwyższych napięć będzie można przesłać energię elektryczną z morskich farm wiatrowych do odbiorców w innych częściach Polski – tłumaczy Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE. – Nowoczesne stacje i linie elektroenergetyczne zwiększą też stabilność zasilania całego regionu oraz umożliwią rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych, którymi energia trafia bezpośrednio do mieszkańców Pomorza – dodaje.

Nowa infrastruktura zastąpiła wyeksploatowane linie, m.in. połączenie Żydowo – Gdańsk o napięciu 220 kV, zbudowane jeszcze w latach 60.

Więcej energii elektrycznej na Pomorzu

Łącznie PSE przeznaczą na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Pomorzu ponad 4,5 mld złotych. Głównym celem rozwoju sieci najwyższych napięć w tym regionie jest możliwość bezpiecznego wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych i przekazanie jej do sieci przesyłowej. Dotychczas PSE wydały warunki przyłączenia dla morskich farm o mocy ponad 7 GW.

Nowe linie i stacje zapewnią nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski i stabilne dostawy prądu w północnej części kraju, ale także pozwolą na efektywną transformację energetyczną i korzystanie z zielonej energii wytwarzanej na Bałtyku. – W najbliższych latach, po wybudowaniu morskich farm wiatrowych, zmieni się kierunek transportu energii elektrycznej w kraju. Obecnie znaczna jej część płynie na północ z elektrowni w centrum i na południu. Farmy zmienią tę sytuację i jako operator musimy być gotowi do przesyłu w obu kierunkach – wyjaśnia wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki