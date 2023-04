PSE ogłaszają zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Musiały ograniczyć OZE Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Musiały ograniczyć Odnawialne Źródła Energii na czele z fotowoltaiką przez wielką podaż i niewielkie zapotrzebowanie. Wszystko w celu stabilizacji systemu, który nie radzi sobie z rosnącą ilością OZE.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

23 kwietnia 2023 roku w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej z powodu potrzeby sięgnięcia po redukcję generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego napięcia. Taka redukcja jest możliwa dopiero po ogłoszeniu zagrożenia – podają PSE.

– W celu równoważenia podaży i popytu na energii elektryczną PSE stosują dostępne środki, w szczególności zaniżenie produkcji przez elektrownie. Ze względu na skalę nadpodaży energii elektrycznej w dniu 23 kwietnia 2023 roku, przekraczającą 3000 MW, konieczna będzie także redukcja generacji źródeł OZE, w tym źródeł OZE przyłączonych do sieci średniego napięcia, a prawdopodobnie też przyłączonych do sieci niskiego napięcia – czytamy w komunikacie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora sieci przesyłowej energii w Polsce.

PSE przypominają, że moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) według stanu na 1.04.2023 roku, to około 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW), to około 9,5 GW. Dotychczas najwyższą generację PV odnotowano 21.04.2023 roku, kiedy sięgnęła ona ponad 8,4 GW, zaś rekord generacji FW miał miejsce 20.02.2023 roku i wyniósł on 7,9 GW.

Podobna sytuacja wydarzyła się w Sylwestra 2022 roku, kiedy PSE musiały ograniczyć pracę farm wiatrowych. Z kolei w Holandii nadmiar podaży OZE przy niemrawym popycie wywołał chwilowo ceny negatywne na giełdzie, zmuszając do interwencji operatora Tennet.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik