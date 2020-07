PSE szykują się do przyłączenia 8 GW mocy z morskich farm wiatrowych Alert

Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają już umowy i warunki przyłączeniowe z inwestorami morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 8 GW. – Będziemy gotowi wyprowadzić moc z morza na ląd – powiedział Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. operacyjnych PSE podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w Gdańsku. BiznesAlert.pl jest partnerem wydarzenia.

Rozwój sieci i szyna północna

Dyrektor ds. operacyjnych PSE Tomasz Jakubowski powiedział, że Urząd Regulacji Energetyki przyjął pierwszego czerwca plan rozwoju sieci, który przewiduje inwestycje o wartości 14 mld zł. – Plan rozwoju sieci został zatwierdzony przez URE, tak aby sieci elektroenergetyczne mogły dać bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył. Dodał, że umowy przyłączeniowe o łącznej mocy 2-3 GW zostały już podpisane, a wydane warunki przyłączeniowe dotyczą łącznej mocy 5-6 GW. – Mamy więc ok. 8 GW mocy w offshore.

Obecnie PSE realizują inwestycję w postaci tzw. szyny północnej. To klika zdań pod kątem wyprowadzenia mocy z morza do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Chodzi także o moc z nowych jednostek wytwórczych, takich jak bloki parowo–gazowe w Płocku, Włocławku, a w przyszłości Ostrołęka, Dolna Odra czy Gdańsk – powiedział Jakubowski.

Szyna północna to przedsięwzięcie po stronie ciągów linowych od Słupska do Gdańska, dalej do Pęplina, Grudziądza i Adamowa. – PSE chce, aby nasi partnerzy byli jak najbardziej kompatybilni, tak aby wypracować najlepsze standardy, warunki przyłączeniowe. Po naszych inwestycjach widać, że nadążamy za potrzebami partnerów – powiedział.

Opracował Bartłomiej Sawicki