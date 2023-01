Inwestycje PSE mogą podrożeć o 30-40 procent przez rosyjską inwazję na Ukrainę Alert

Wojna na Ukrainie może wymagać zwiększenia pierwotnie szacowanych na 36 mld zł do 2032 roku środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na inwestycje infrastrukturalne o 30-40 procent, poinformował wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

Rosną koszty inwestycji PSE

– Cały plan opiewa na kwotę 36 mld zł, w dziesięciolatce to jest 32 mld zł. Myślę, że jak byśmy to dzisiaj oszacowali, to pewnie 30-40% efektu wojny by trzeba było dodać. Myślę, że to jest taki poziom – powiedział Mucha podczas konferencji “Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne upubliczniły w listopadzie 2022 roku zintegrowany raport wpływu, w którym wskazano, że w latach 2023-2032 PSE planują przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ok. 36 mld zł. W plamach PSE jest m.in. budowa linii HVDC, która umożliwi przesył energii z północy kraju, wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych, na południe.

