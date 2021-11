PSE wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski Alert

Wojewoda Wielkopolski 5 listopada wydał decyzję lokalizacyjną dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej istniejącej od 2007 roku linii i umożliwi jej pełne wykorzystanie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Prace przy podwieszaniu linii ruszą po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nastąpi to w przyszłym roku, a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 roku.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych gospodarstw domowych, jest zadaniem strategicznym, którego realizacja wymaga podejmowania pilnych działań inwestycyjnych. Podwieszenie drugiego toru linii 400 kV Ostrów-Kromolice stanowi właśnie realizację jednej z kluczowych inwestycji w tym obszarze – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Linia 400 kV, łącząca Ostrów Wielkopolski z podpoznańskimi Kromolicami, stanowi kluczowe ogniwo dla zasilania Polski zachodniej i północnej. Wyprowadza moc ze źródeł wytwarzania energii na północnym zachodzie kraju oraz z elektrowni na Śląsku i w Bełchatowie.

Nowy tor zwiększy zdolności przesyłowe sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego transformacji. Do sieci w coraz większym stopniu trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych czy coraz popularniejszych farm fotowoltaicznych – podkreśla Tomasz Jakubowski, dyrektor do spraw operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Obecnie w Wielkopolsce PSE realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość realizowanych w regionie przedsięwzięć to ponad 1,2 miliarda złotych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński