PSE zaoferują firmom budowlanym kolejne pięcioletnie umowy ramowe Alert

Linia elektroenergetyczna. fot. pixabay.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że zaoferują firmom wykonawczym kolejne pięcioletnie umowy ramowe roboty budowlano-montażowe. Operator systemu przesyłowego ogłosił postępowanie przetargowe na takie umowy, tym razem o łącznej wartości 550 mln złotych.

Kluczowe kryteria przystąpienia do postępowania to wykazanie minimum 15 mln zł obrotu w ostatnim roku oraz wybudowanie w minionych siedmiu latach co najmniej pięciu pól o napięciu 220 kV lub wyższym na obszarze kontynentalnej sieci przesyłowej ENTSO-E. W ocenie złożonych ofertach punktowane będą m.in. doświadczenie kluczowego personelu, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego. PSE przewidują zawarcie umowy ramowej na lata 2022-2026 z 10 przedsiębiorstwami, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w rankingu ofert – czytamy w komunikacie PSE.

W ramach umowy ramowej PSE będą udzielać zamówień szczegółowych, których łączna wartość wyniesie maksymalnie 550 mln zł. Zlecane prace będą dotyczyć robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV). Mogą to być zarówno prace w zakresie budowy albo modernizacji linii elektroenergetycznych, stacji (w tym podejść liniowych), jak i przebudowy obiektów skrzyżowanych lub zbliżonych. Obejmować mają także m.in. wykonanie inwentaryzacji i przedmiaru, opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie dokumentacji formalnej (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę), a także dostawę urządzeń i materiałów, bądź obsługę dostaw inwestorskich PSE.

PSE podaje, że roboty zlecane szczegółowymi umowami wykonawczymi będą związane przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mogą to być zarówno nowe zadania, jak i te częściowo już zrealizowane.

Informacje o warunkach udziału w postępowaniu zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Oferty można składać do 24 marca 2022 roku do godz. 12.00.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura