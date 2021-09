PSEW/IJ: Liberalizacja ustawy odległościowej może przynieść dodatkowe miliardy polskiej gospodarce Energetyka

Nowe lądowe farmy wiatrowe to szansa na zwiększenie PKB i nowe miejsca pracy – tak wynika ze wstępnych prac nad analizą Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Instytutu Jagiellońskiego. Dotyczący ona udział polskich firm w łańcuchu dostaw lądowej energetyki wiatrowej. Jednym z warunków jest jednak liberalizacja ustawy odległościowej.



Onshore

Z analizy, której pierwsze dane i liczby zostały zaprezentowane podczas konferencji wiatrowej w Serocku wynika, że skumulowany przyrost PKB do 2030 roku (w zależności od scenariusza) może wynieść od 70 do nawet 133 mld zł. Może to zapewnić od 51 do 97 tys. nowych miejsc pracy. Z punktu widzenia samorządów, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości mogą wynieść od 490 do 935 mln zł. Zdaniem autorów raportu, nad którym wciąż trwają prace, takie wartości mogą pojawić się pod warunkiem powstania od 8,9 do 11 GW na lądzie w Polsce. Obecnie udział dostawców komponentów i usług z Polski na rzecz lądowej energetyki wiatrowej został oszacowany na poziomie 55–60 procent z ambicją sięgającą 75 procent w ciągu najbliższych 10 lat. Dla porównania, obecny udział krajowego łańcucha dostaw wynosi 40 procent.

– Realizacja pełnego potencjału ambicji, czyli 75 procent udziału local contentu, jest jednak w dużej mierze uzależniona od stabilnego rozwoju rynku i wsparcia nowych inwestycji w Polsce. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na możliwości zwiększania udziału komponentu polskiego jest planowany rozwój i potencjalnie dostępne finansowanie morskiej energetyki wiatrowej. Ograniczenie inwestycji na skutek regulacji 10H spowodowało redukcję wykorzystania zdolności produkcyjnych dla krajowych projektów – czytamy we wstępnych wnioskach raportu Instytutu Jagiellońskiego i PSEW.

W 2016 roku obowiązuje tzw. ustawa odległościowa, czyli ustawa o inwestycjach w obszarze elektrowni wiatrowych. Zgodnie z jej brzmieniem można stawiać nowe wiatraki w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10H) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych. Warto przypomnieć, że pod koniec lipca PSEW i Instytut Jagielloński zaprezentował wnioski z raportu dotyczącego udziału local contentu dla morskiej energetyki wiatrowej.

Offshore

Wiceprezes stowarzyszenia Kamila Tarnacka przypomniała wnioski tej analizy podczas konferencji PSEW 2021. Podkreśliła, że potencjał local contentu w offshore w Polsce na obecnym etapie wynosi ok. 20-25 procent. To poziom ambicji pierwszej rundy projektów rzędu 5,9 GW. Ambicja kolejnych projektów, które będą realizowane za 5-7 lat wynosi 45-50 procent.

Kamila Tarnacka przypomniała także, że moc offshore wind w Polsce może wynieść 28-45 GW do 2050 roku.

Opracował Bartłomiej Sawicki