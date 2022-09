Putin skończył za wcześnie. Europa przygotowała się na szantaż Nord Stream 1 Alert

Jamestown Foundation przekonuje w analizie, że prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się na zatrzymanie dostaw gazu przez Nord Stream 1 za wcześnie. Unia zdołała się przygotować na zimę z zapasami bliskimi 90 procent pojemności magazynów.

Władimir Putin na SPIEF 2022. Fot. BiznesAlert.pl

– Wczesnym wrześniem 2022 roku prezydent Władimir Putin powiedział, że ukaże Europę za przeciwstawianie się burzeniu porządku światowego przez Rosję i wsparcie Ukrainy w sposób głośny i wyraźniejszy niż dotąd – czytamy w analizie Jamestown Foundation. Putin odpowiedział na plan wprowadzenia ceny maksymalnej dostaw gazu z Rosji groźbą zatrzymania całkowicie dostaw. Wcześniej zatrzymał dostawy gazu przez gazociąg Nord Stream 1 do Niemiec pod pozorem usterki technicznej.

– Przed Europą może być trudna zima, ale Putin zlecił zatrzymanie Nord Stream 1 do Niemiec za wcześnie – piszą analitycy Fundacji. – Dał Unii Europejskiej pełno czasu na przygotowanie środków kryzysowych. Główni komentatorzy w Moskwie przekonują, że dobrobyt ekonomiczny w najważniejszych krajach Unii Europejskiej jest nie do utrzymania bez dużych więzi energetycznych z Rosją. To myślenie życzeniowe jest podważone przez staranne wysiłki unijne na rzecz dostosowania odpowiedniej odpowiedzi na szantaż energetyczny Rosji z pomocą strategii całkowitego uniezależnienia od tego nieakceptowalnego dostawcy.

Jamestown przekonuje, że Gazprom stracił najbardziej na zatrzymaniu Nord Stream 1 bo musi spalać nadwyżki gazu we flarach na Półwyspie Jamalskim. Premier Rosji Michaił Miszutsin mówił, że jego kraj będzie miał problem z równoważeniem budżetu w następnych trzech latach. W tym świetle ruch Putina jest oceniany jako „raczej desperacki niż wykalkulowany”. Rosjanie nie mają wciąż alternatywy do rynku europejskiego, choć przekonują, że zwrócą się do Chin. Tymczasem kontrofensywa Ukrainy na froncie w okolicach Charkowa posuwa się naprzód.

Jamestown Foundation/Wojciech Jakóbik