Putin polecił przygotować nową strategię energetyczną Alert

Przemówienie Władimira Putina. Fot. YouTube.

Władimir Putin nakazał rządowi przygotować nową strategie energetyczną Federacji Rosyjskiej do 2050 roku. Ma to nastąpić do 16 września 2022 roku.

Poprzednia strategia energetyczna Rosji została przyjęta w czerwcu 2020 roku. Zakładała ramy czasowe do 2035 roku. – W szczególności konieczne jest zapewnienie budowy nowych ropociągów i gazociągów ze złóż Syberii Zachodniej i Wschodniej. Dokładnie to, o czym właśnie rozmawialiśmy wcześniej – powiedział Putin. – Musimy być przygotowani na zmniejszenie dostaw na zachód, zdywersyfikować eksport na wschód i południe, obliczyć i zacząć budować odpowiednią infrastrukturę. Najpoważniejszym problemem rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego jest naruszenie logistyki dostaw za granicę – dodał Putin.

W związku z tym, poza strategią energetyczną Rosja planuje zbudować nową infrastrukturę energetyczną, pozwalającą na eksport ropy i gazu do innych kierunków. – Proszę rząd o opracowanie projektu wieloletniego planu rozwoju infrastruktury transportu ropy i gazu. Musi być gotowy do 1 czerwca bieżącego roku. Proszę, abyście nie zwlekali – zakończył.

Interfax/Mariusz Marszałkowski