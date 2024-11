RAPORT: Atom nie zapada w sen zimowy, idzie dalej

Miniony tydzień przyniósł liczne wieści dotyczące energetyki jądrowej, zarówno dotyczące Polski jak i zagranicy. Pojawiły się m.in. doniesienia o zmianie miejsca budowy oraz partnera drugiej polskiej elektrowni jądrowej.

Druga elektrownia jądrowa powstanie w Koninie czy Bełchatowie?

– Polska Grupa Energetyczna analizuje możliwość budowy elektrowni jądrowej w Bełchatowie. – Lokalizacja jest przedmiotem analiz, […] być może będzie to Bełchatów. Rozważamy projekt jądrowy o mocy około trzech gigawatów – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK.

– To sygnał, że wspólny projekt PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP w Koninie nie jest pewny. Na horyzoncie pojawia się partnerstwo z Francuzami, którzy są w stanie zapewnić wspomniane gigawaty w rozważanym wariancie dwóch reaktorów – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.

Polacy i Japończycy rozmawiają o małym atomie

Ministerstwo klimatu i środowiska, przyjęło japońską delegację. Głównym tematem była współpraca w kwestii energetyki oraz klimatu. Uczestnicy rozmawiali o transformacji energetycznej i zapisach prawnych. Strona japońska podkreśliła swoje doświadczenie w zakresie budowy małych reaktorów modułowych (SMR).

Czesi nie dali się jesiennej chandrze, dogadali się z USA

Czeska firma energetyczna CEZ podpisała we wtorek umowę z brytyjskim Rolls-Royce SMR, aby nawiązać strategiczne partnerstwo w zakresie rozwoju i wdrażania małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Czesi nabędą 20 procent udziałów w Rolls-Royce SMR, które są warte kilka miliardów czeskich koron. Pierwszy SMR, będący owocem tej współpracy ma powstać w latach 30.

Ważna zmiana w polskiej polityce energetycznej

Donald Tusk powiedział, że Maciej Bando nie będzie pełnił funkcji pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Premier zapowiedział, że jego następcę poznamy najpewniej w nadchodzącym tygodniu. Jednym z powodów odejścia Bando był spór z ministerstwem przemysłu w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Choczewie.

Energa przygotowuje dokumentacje do polskiego atomu

Energa-Operator rozpoczęła przygotowania dokumentacji projektowej przyłącza dla zasilania placu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Docelowo umożliwi ono zasilanie rezerwowe potrzeb własnych powstającego obiektu.

– Ta kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycja powstaje na terenie działania Energa-Operator, stąd nasza odpowiedzialność, aby zasilić i zabezpieczyć plac budowy pierwszej w kraju elektrowni jądrowej w dostawy energii o odpowiednich parametrach. Mamy poczucie udziału w tworzeniu nowego rozdziału polskiej energetyki, która dzieje się na naszych oczach i z naszym udziałem – powiedział prezes Robert Świerzyński, prezes Energa-Operator.

Producent paliwa jądrowego chce nowych sankcji wobec Rosji

Firma Orano, drugi co do wielkości producent paliwa jądrowego wzywa do zwiększenia sankcji na rosyjskie paliwo lub zwiększenia konkurencyjności paliwa z zachodu.

– Aby całkowicie odłączyć się od Rosji, potrzebujemy nowych mocy produkcyjnych, a grupy przemysłowe zainwestują tylko wtedy, gdy będą miały długoterminowe kontrakty. Wtedy świat polityki musi wybrać, co zrobią, aby to się stało – powiedział Nicolas Maes, dyrektor generalny francuskiej grupy Orano, w wywiadzie dla Financial Times.

Energetyka jądrowa nie będzie miała dużego wpływu na wyboru w USA

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim Tygodniu opublikował dane dotyczące poparcia obywateli USA dla rozwoju energetyki jądrowej. Według sondażu przeprowadzonego przez Pew Research Center 56 procent społeczeństwa popiera tenże rozwój. Autorzy opracowania stawiają tezę, że temat energetyki jądrowej nie jest ważnym punktem kampanii wyborczej w USA, z uwagi na małe mobilizowanie elektoratu. Wskazują, że zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump mają podobne stanowisko w sprawie omawianej kwestii.

– Według sondażu przeprowadzonego przez Pew Research Center, 56 procent Amerykanów popiera dalszy rozwój energetyki jądrowej w kraju. Temat energetyki jądrowej przechodzi bez echa w tegorocznej kampanii, ponieważ nie mobilizuje elektoratu – pisze Polski Instytut Ekonomiczny.

Opracował: Marcin Karwowski