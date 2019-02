RAPORT: Szczyt o Iranie bez Iranu

Za dwa tygodnie w Warszawie odbędzie się szczyt poświęcony sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym naciskiem na wpływu Iranu na region. Udział w spotkaniu zapowiedział m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Będzie to również okazja do rozmów na temat współpracy energetycznej.

Między 13 a 14 stycznia stolica Polski przez moment będzie światowym centrum dyskusji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do Warszawy zaproszono przedstawicieli państw z całego świata. Na szycie zabraknie jednak reprezentantów jednego z kluczowych państw w regionie: Iranu. Brak zaproszenia dla Teheranu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz tłumaczy wcześniej poczynionymi uzgodnieniami ze Stanami Zjednoczonymi.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wielokrotnie oskarżała Teheran o destabilizowanie Bliskiego Wschodu poprzez wspieranie terrorystów Hezbollahu i innych organizacji, które biorą udział w konfliktach w Jemenie, Syrii, Iraku i Libanie.– Iran jest postrzegany jako pewien problem i ustaliliśmy, że konferencja, nie będzie dotyczyć przede wszystkim Iranu, ale generalnie kwestii zapewnienia pokoju na Bliskim Wschodzie – stwierdził podczas szczytu ekonomicznego w Davos minister Czaputowicz.

Do organizowanego przez Polskę szczytu odniósł się irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif, który w twitterowym wpisie określił wydarzenie mianem „antyirańskiego”.– Przypomnienie dla gospodarza/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy brali udział w ostatnim antyirańskim show USA, są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. Iran jest silniejszy niż kiedykolwiek. Podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej, obecnie (Polska) jest gospodarzem rozpaczliwego antyirańskiego cyrku”.

Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can’t wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL

— Javad Zarif (@JZarif) 11 stycznia 2019