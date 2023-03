Buk: Reforma rynku energii w Unii powinna promować duże elektrownie Atom

Wanda Buk odpowiedzialna za regulacje w Polskiej Grupie Energetycznej wystąpiła na wydarzeniu Energy Post poświęconym reformie rynku energii. PGE domaga się kontraktów różnicowych preferujących duże moce wytwórcze.

– Potrzebna jest większa elastyczność kontraktów różnicowych i tego jak wpływają na pozycję rynkową – mówiła Wanda Buk o elemencie reformy zakładającym finansowanie nowych inwestycji w Odnawialne Źródła Energii oraz energetykę jądrową. PGE zamierza budować morskie farmy wiatrowe oraz reaktory jądrowe we współpracy z koreańskim KHNP. Kontrakty różnicowe to forma finansowania zakładająca dopłatę na rachunkach odbiorców energii finansującą cenę gwarantowaną ustaloną w kontrakcie. To forma finansowania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w ustawie offshore.

Zdaniem Wandy Buk kontrakty różnicowe powinny preferować duże moce wytwórcze ze względów bezpieczeństwa energetycznego. – Powinny brać pod uwagę przedziały mocy i wspierać duże moce – powiedziała na konferencji Energy Post. Reforma rynku energii w Unii Europejskiej została zaproponowana w marcu przez Komisję Europejską. Uwzględnia między innymi zabezpieczenie nowych inwestycji w potrzebne moce wytwórcze kontraktami różnicowymi.

Opracował Wojciech Jakóbik