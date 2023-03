Moskwa: Unia Europejska zrozumie absurd regulacji o silnikach spalinowych Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nie widzi możliwości wprowadzenia regulacji o silnikach spalinowych. Unia Europejska przyjęła przepisy o redukcji emisji CO2 w transporcie i zakazie sprzedaży oraz rejestracji samochodów napędzanych o olejem napędowym od 2035 roku.

Anna Moskwa w Brukseli. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

– Nie widzę możliwości, żeby obecnie powiedzieć Polakom, że od 2035 roku nie będą mogli rejestrować nowych aut spalinowych. Europa nie jest gotowa na to, by do tego czasu ograniczyć emisje z silników spalinowych do zera – stwierdziła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodała, że w 2026 roku urzędnicy Unii Europejskiej zorientują się, że te regulacje nie są odpowiednim rozwiązaniem. – Wspólnota zrozumie absurd tych przepisów – zaznaczyła minister.

Według Anny Moskwy, Komisja Europejska zaproponowała 2035 rok bez przeprowadzenia odpowiednich analiz. – Komisja twierdzi, że jest to oparte na uczciwych analizach. Potem pojawia się propozycja Niemiec ws. paliw syntetycznych. KE nie wskazała, dlaczego zaproponowano 2035 rok, a nie np. 2040 czy 2045. Nie ma dobrych analiz, które pokazałyby, jak rynek będzie się rozwijał, jak będzie się rozwijała infrastruktura ładowania samochodów. Brakuje analizy kosztów dla poszczególnych państw i gospodarstw domowych. 2035 rok jest sztuczną datą – stwierdziła.

15 lutego 2023 roku Parlament Europejski zatwierdził ustawę zakazującą sprzedaży nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych w Unii Europejskiej od 2035 roku. Ten ruch ma przyspieszyć przejście Europy na pojazdy elektryczne. Polska jako jedyne państwo Wspólnoty opowiedziało się przeciwko temu rozporządzeniu. Od głosu wstrzymały się Włochy, Bułgaria i Rumunia.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura