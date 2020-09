Kolejny rekord fotowoltaiki w Polsce Energetyka

fot. Mikrointalacja fotowoltaiczna Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że moc instalacji fotowoltaicznych – głównie mikroinstalacji – w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w okresie od pierwszego sierpnia do pierwszego września wzrosła o 267 MW względem poprzedniego okresu. Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych na dzień pierwszego sierpnia 2020 roku wyniosła 2528,371 MW. To kolejny rekord.

Fotowoltaika śrubuje kolejny rekord

PSE poinformowały, że według stanu z pierwszego września tego roku, moc instalacji fotowoltaicznych w KSE wyniosła 2528,371 MW. Na dzień pierwszego sierpnia był to wynik 2 261,347 MW. Na początku tego roku było to 1 299,6 MW. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego moc tego typu instalacji wzrosła o 168,7 procent, a względem lipca o 11,8 procent.

Co dalej z programem Mój Prąd?

Fotowoltaika w postaci mikroinstalacji rozwija się w Polsce między innymi dzięki programowi Mój Prąd, który zakłada dopłaty do pięciu tysięcy złotych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Program ruszył we wrześniu 2019 roku.

Ministerstwo rozwoju chce, aby program Mój Prąd, prowadzony przez resort klimatu, był kontynuowany po zakończeniu obecnego naboru wniosków o dopłaty. Rząd ma obecnie pracować nad wprowadzeniem do ustawy o OZE koncepcji tzw. prosumenta zbiorowego, którym mają być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Ministerstwa klimatu i rozwoju zapowiadają kontynuację obecnego programu, który wygasa w grudniu lub do wyczerpania środków. Resort klimatu zapowiada dodanie możliwości budowy mikroinstalacji z ładowarką do pojazdów elektrycznych, a ministerstwo rozwoju z pompą ciepła.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki