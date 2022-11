Elektrownie węglowe na wschodzie Rosji psują się o 50 procent częściej Alert

Na Syberii i dalekowschodnim okręgu federalnym Rosji liczba wypadków i awarii w elektrociepłowniach węglowych wzrosła o 50 procent względem 2021 roku – wynika z danych operatora jednolitego systemu elektroenergetycznego Rosji.

Awarie rosyjskich elektrowni węglowych

Przyczyną wzrostu awaryjności elektrociepłowni jest zwiększona o 22 procent produkcja energii elektrycznej w stosunku do tego samego okresu 2021 roku. To z kolei wynika ze zwiększonej konsumpcji energii oraz mniejszej podaży energii przez hydroelektrownie. Mniejsza produkcja energii przez elektrownie wodne jest spowodowana zmniejszonym poziomem wód na rzekach i zbiornikach spiętrzających.

Ponadto w wyniku tych awarii o 3 procent wzrosła liczba przypadków w których spowodowały one przerwy w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Przez dziewięć miesięcy 2022 roku doszło do 391 takich przypadków.

Ogólna wypadkowość w elektrowniach na terenie Rosji miała w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku spaść, głównie za sprawą mniejszych anomalii klimatycznych niż w 2021 roku.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski