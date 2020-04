Gazprom zmniejszył wydobycie gazu do poziomu z 2016 roku Alert

fot. Gazprom

Wydobycie gazu przez Gazprom spada od stycznia 2020 roku. Jest to spowodowane rekordowo ciepłą zimą oraz zapełnieniem magazynów gazu. Sytuacja zmusza spółkę do ograniczenia produkcji.

Spadek wydobycia i eksportu

Spadek (względem analogicznego okresu 2019 roku) wyniósł 6,5 procent w styczniu, 5,3 procent w lutym i 18 procent w marcu.

Według danych centralnego departamentu wysyłek paliw, wydobycie gazu wyniosło 38,3 mld m sześc. Jest to najniższy wynik od marca 2016 roku, kiedy to Gazprom wydobył 34,85 mld m sześc. gazu.

W całym pierwszym kwartale 2020 roku wydobycie gazu w ujęciu nominalnym spadło o 13,7 mld m sześc. względem pierwszego kwartału 2019 roku.

Wraz ze spadkiem produkcji, zmniejsza się eksport gazu. Według danych, marcowy eksport gazu poza państwa WNP spadł do 13 mld m sześc. rocznie. W marcu 2019 roku eksport gazu poza WNP wyniósł 16,08 mld m sześc.

Dostawy przez Ukrainę zmniejszyły się

Tranzyt przez terytorium Ukrainy wciąż nie spełnia założeń nowej umowy przesyłowej pomiędzy Gazpromem a Naftogazem. W styczniu średni dobowy przesył gazu przez system gazociągów Ukrainy wyniósł 135,5 mln m sześc. W lutym utrzymał się styczniowy poziom.

W marcu średni przesył wzrósł do 149,5 mln m sześc. na dobę. W pierwszym kwartale Gazprom zmniejszył przesył gazu przez Ukrainę o 53 procent względem pierwszego kwartału w 2019 roku do wartości nominalnej 11,1 mld m sześc. Nie jest to jednak strata dla Ukrainy, gdyż Gazprom musi uiścić opłatę za przesył w wysokości 178 mln m sześc. na dobę.

Interfax/Mariusz Marszałkowski