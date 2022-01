Rosja może trafić na wspólną listę sankcji USA z Iranem, Koreą Północną i Syrią Alert

fot.freepik

Jeżeli Rosja zdecyduje się na inwazję na Ukrainę, zostanie wpisana na listę sankcji, na której znajdują się takie państwa jak Iran, Syria czy Korea Północna – podała agencja Associated Press powołując się na źródła w amerykańskim Departamencie Stanu.

Jeżeli Rosja została by wpisana na tę listę, oznaczałoby to m.in. odcięcie Moskwy od światowego rynku finansowego, zablokowanie dostępu do produktów wysokich technologii, oprogramowania, ale także elementów stosowanych w sektorze lotniczym czy nawet smartfonów i telewizorów.

Wysoki rangą urzędnik administracji USA powiedział na briefingu na temat zbliżających się rosyjsko-amerykańskich rozmów w sprawie bezpieczeństwa, że ​​w przypadku agresji na Ukrainę Rosja stanie w obliczu „sankcji finansowych i gospodarczych” oraz reperkusji dyplomatycznych.

Tego typu sankcje już zostały nałożone m.in. na Iran, Koreę Północną czy Kubę.

Associated Press/Bloomberg/Mariusz Marszałkowski