Rosja oskarża fundację Jukosu o złamanie tajemnicy sądowej Alert

Kancelaria prawna reprezentująca rosyjską Prokuratorię Generalną w sporach sądowych z dawnymi udziałowcami znacjonalizowanego Jukosu oskarżyła fundację Jukosu, skupiającą byłych akcjonariuszy, o złamanie tajemnicy sądowej. Według prawników, Jukos nie miał prawa informować publicznie o wymiarze sprawy, przegranej przez Rosję przed sądem w Hadze.

29 lipca 2021 roku Fundacja Jukos wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał rację byłym akcjonariuszom Jukosu w sprawie o przywłaszczenie przez rząd rosyjski pożyczki udzielonej w 2004 roku przez Jukos Capital swojej spółce matce (Jukos). Według fundacji, Rosja musi wypłacić pięć miliardów dolarów odszkodowania, łącznie z odsetkami i opłatami sądowymi.

Reprezentanci strony rosyjskiej uważają, że to oświadczenie było wydane niezgodnie z zasadami i prawem, co przyczyniło się do szkód wobec Federacji Rosyjskiej. Kancelaria zapowiedziała również podjęcie odpowiednich kroków prawnych przeciwko fundacji.

RBK/Mariusz Marszałkowski