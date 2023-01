Rosjanie utajniają dane o eksporcie ropy i produktów naftowych w obawie przed sankcjami Alert

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) opracowała projekt rządowego dekretu, który umożliwia utajnianie danych dotyczących eksportu ropy naftowej i produktów naftowych z Rosji przez operatora systemów przesyłowych ropy naftowej Transnieft.

Ile ropy może zmagazynować Rosja? fot. Transnieft Wostok

FAS zaproponował czasową zmianę procedury i warunków ujawniania informacji przez Transnieft. Zgodnie z projektem dane dotyczące działalności tego przedsiębiorstwa podlegają wycofaniu z publicznego dostępu i będą udostępniane wyłącznie na wniosek zainteresowanych, z zachowaniem poufności. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony, uchwała wejdzie w życie pierwszego marca 2023 roku i będzie obowiązywała do pierwszego lipca 2024 roku włącznie.

Autorzy dokumentu wyjaśniają, że takie działania są niezbędne do ograniczenia niekontrolowanego rozpowszechniania danych, które może doprowadzić do zwiększenia oddziaływania sankcji na rosyjski sektor paliwowo-energetyczny. Ujawnione przez Transnieft informacje mogą posłużyć zarówno do wzmocnienia wcześniej nałożonych restrykcji, jak i do nałożenia nowych sankcji na samą spółkę jak i jej kontrahentów. Zaostrzenie sankcji Zachodu może utrudnić eksport i reorientację dostaw, ograniczyć dostęp kraju do instrumentów finansowych i rozliczeń z partnerami zagranicznymi.

Na podstawie danych ujawnianych przez Transnieft udało się ustalić, że rosyjskie firmy w rzeczywistości przestrzegają ceny maksymalnej ustalonej przez państwa G7 i Australię w wysokości 60 dolarów za baryłkę. Rosjanie deklarowali, że nie będą dostarczać ropy do tych państw, które będą wdrażać cenę maksymalną, ale według danych od 5 grudnia, czyli momentu wejścia w życie sankcji około jedna czwarta ładunków ropy eksportowanych przez Rosję jest ubezpieczona przez zachodnie podmioty ubezpieczeniowe, czyli spełnia warunki G7.

Rosja dokonała inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu jest obejmowana kolejnymi sankcjami zachodnimi jak embargo morskie w Unii Europejskiej czy cena maksymalna wprowadzona przez Unię, Australię i G7. USA, Kanada i Wielka Brytania wprowadziły pełne embargo na baryłki rosyjskie. Polska czeka z zatrzymaniem dostaw na sankcje unijne na dostawy północną nitką Ropociągu Przyjaźń.

Lenta/Mariusz Marszałkowski