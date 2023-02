Rosjanie nie odpuszczają Rafinerii Schwedt w Niemczech na którą mają oko Polacy Alert

Rosjanie idą do sądu z zarządem powierniczym, który odbiera im kontrolę nad Rafinerią Schwedt w Niemczech. Tymczasem Polacy chcą ich wyrzucenia w zamian za dostaw z naftoportu w Gdańsku. W tle są spekulacje o wejściu w zamian PKN Orlen.

O zgodności zarządu powierniczego pod udziałami rosyjskiego Rosnieftu w Rafinerii Schwedt (PCK) rozstrzyga VIII Senat Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, który odrzucił w środę (22 lutego) skargę Federalnego Ministerstwo Gospodarki, które domagało się odrzucenia całej sprawy.

Oficjalnym uzasadnieniem objęcia zarządu powierniczego z ramienia niemieckiego ministerstwa było zabezpieczenie istnienia przedsiębiorstwa PCK i dostaw paliw w Berlinie-Brandenburgii. W wyniku sankcji wobec Rosji rafineria w Schwedt miała, jak ogłosiło ministerstwo, napotkać trudności już wiosną 2022 roku. Usługodawcy nie chcieli przyjmować zamówień i zleceń od PCK, która w 54 procentach należy do rosyjskiego Rosnieft Deutschland. Obawiano się też krytycznego exodusu pracowników.

Rosnieft wniósł skargę do sądu w Lipsku, argumentując, że sytuacja, którą przedstawiło ministerstwo, obejmując udziały Rosnieftu zarządem powierniczym 16 września 2022, nie miała miejsca. Regionalna gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ) cytuje przewodnicząca sędzinę Ulle Held-Daab, która tłumaczyła, że istnieje możliwość, że w tej sprawie ingerowano w prawa strony skarżącej, która jest w tym przypadku Rosnieft. Jeśli sąd przyzna racje Rosnieftowi, będzie to miało daleko idące konsekwencje dla niemieckiego państwa, które będzie musiało oddać kontrolę nad częścią swojej infrastruktury krytycznej rosyjskiemu koncernowi.

Rafineria Schwedt potrzebuje dostaw ropy nierosyjskiej z naftoportu w Gdańsku by uniezależnić się od Rosji. Warunek Polaków to derusyfikacja obiektu, który jest istotny dla rynku paliw Polski zachodniej. Trwają spekulacje na temat możliwości wejścia PKN Orlen do akcjonariatu po usunięciu Rosnieftu.

MOZ/Aleksandra Fedorska