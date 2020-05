Ochroniarze przejmą biznes Rosnieftu w Wenezueli by uniknął sankcji Alert

Logo Rosnieftu. Fot. Rosnieft

Ochrana Riazań przejmie 80 procent udziałów w Narodowym Konsorcjum Naftowym (NNK), które posiadał Rosnieft w tym joint venture z Gazprom Nieftem działającym w Wenezueli. To reakcja na groźbę sankcji USA, które dotknęły już spółki Rosnieft Trading i TNK International.

NNK powstała w 2008 roku i należała w 80 procentach do Rosnieftu, a w 20 procentach do Gazprom Nieftu. Rozwijała wydobycie na złożach ropy w Wenezueli we współpracy z wenezuelskim PDVSA. Stworzyła joint venture PetroMiranda z podziałem akcji 60-40 procent na swą korzyść.

Rosnieft ogłosił w marcu, że zakończy działalność w Wenezueli i sprzeda tamtejsze aktywa po tym, gdy zagroziły mu sankcje amerykańskie za wspieranie reżimu Nicolasa Maduro. Niedługo potem powstała spółka Roszarubieżnieft, która w kwietniu przejęła od Rosnieftu spółkę ochroniarską Ochrana Riazań. Te działania mogą służyć kontynuacji zaangażowania rosyjskiego przy jednoczesnym uchronieniu Rosnieftu przed sankcjami USA.

RBK/Wojciech Jakóbik