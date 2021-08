Rosstat podał koszt wydobycia ropy rosyjskiej Energetyka

fot. Wikimedia Commons

Rosyjski urząd statystyczny Rosstat podał dane dotyczące kosztów wydobycia ropy w Rosji. Koszt wydobycia wzrósł trzykrotnie od 2012 roku.

W rublach drożej, w dolarach tak samo

Według szacunków agencji, koszt wydobycia ropy od 2012 roku do drugiego kwartału 2021 roku wzrósł z 7,5 tys. rubli do 22,4 tys. rubli za tonę. Oznacza to trzykrotny wzrost w walucie rosyjskiej. W przypadku dolarów, koszt wydobycia utrzymuje się na podobnym poziomie, tj. w 2012 roku wydobycie tony ropy kosztowało 100 dolarów za tonę (13,4 dolarów za baryłkę), w drugim kwartale 2021 roku wzrosło do 115,4 dolarów (15,6 dolarów za baryłkę).

Ze słów wiceministra energetyki wynika, że przy obecnych warunkach makroekonomicznych, Rosji opłaca się wydobywać jedynie 36 procent z 30 mld ton rosyjskich rezerw ropy.

1Prime/Mariusz Marszałkowski