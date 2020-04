RWE uruchomił farmę wiatrową koło Szczecina Alert

Farma wiatrowa RWE Renewables w Polsce fot. RWE

W komunikacie niemieckiego giganta energetycznego RWE czytamy, że jego spółka zależna oddała do użytku farmę wiatrową w Nawrocku koło Szczecina.

Portfel OZE został powiększony

Elektrownia wiatrowa posiada 7 MW mocy. Wygenerowana energia trafi do 15 tysięcy gospodarstw domowych. Instalacja została zaopatrzona w turbiny wiatrowe Nordex typu N117, których budowa rozpoczęła się ponad rok temu. Farma wiatrowa wchodzi w skład klastra energii, który obejmuje funkcjonujące już elektrownie wiatrowe Wysoka I i II. Łączna moc 25 turbin wynosi 62 MW

Deweloper stale powiększa swój portfel energetyki odnawialnej w Polsce – obecnie wynosi on 380 MW, na co składa się 12 farm wiatrowych na lądzie. Spółka ma w planach dalsze projekty lądowych i morskich elektrowni wiatrowych w Polsce.

– Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla rozbudowy naszej działalności i cieszę się z wymiernych postępów naszego zespołu – mówi Anja-Isabel Dotzenrath, CEO RWE Renewables. – Polska należy do naszych głównych rynków w Europie i chcielibyśmy przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej w waszym kraju, i to zarówno w obszarze lądowych, jak i morskich elektrowni wiatrowych – dodaje.

Plany RWE Renewables sięgają także morskiej energetyki wiatrowej. W Polsce koncern będzie realizował cztery projekty budowy morskich elektrowni w środkowej części Bałtyku, na Ławicy Słupskiej. RWE informuje, że w najbliższych latach będą prowadzone dalsze prace rozwojowe, a budowa może się rozpocząć już w 2023 roku. – Polski rynek oferuje duży potencjał morskiej energii wiatrowej, a my proponujemy obiecujące projekty o łącznej mocy 1,8 GW. Jesteśmy w pełni zaangażowani w inwestowanie w morską energetykę wiatrową w Polsce ze względu na jej znaczące korzyści dla polskiej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. – podkreśla Anja-Isabel Dotzenrath.

RWE/Patrycja Rapacka